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Россия может возобновить авиасообщение с Грузией с осени – Ассоциация туроператоров


08.06.2020   12:54


Для более быстрого восстановления экономического состояния российских авиаперевозчиков обсуждается возможность возобновления с осени рейсов в Грузию и Египет, – сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

«Это два круглогодичных направления, спрос на которые велик. Их перезапуск даст возможность авиакомпаниям получить гарантированный пассажиропоток и в низком сезоне», - заявил «Вестнику АТОР» один из экспертов.

Сообщается, что в Минтрансе РФ активно обсуждают форматы возобновления зарубежных рейсов. Очередное совещание по этому вопросу прошло в субботу. Его итогом стала «рекомендованная дата» открытия международных рейсов - 15 июля.

По имеющейся информации, с 15 июля будет открыто авиасообщение с 8-ю столицами стран СНГ. Далее, с 1 августа, будет открыто авиасообщение еще с 7 странами мира (страны Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии).

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