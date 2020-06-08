Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гахария: Ни одна страна в одиночку не победит пандемию


08.06.2020   13:53


Состоялось очередное заседание межведомственного Координационного совета под председательством премьер-министра Грузии Георгия Гахария.

Члены совета обсудили следующий этап снятия ограничений, которые были задействованы сегодня. В частности, возобновили работу все виды ресторанов, задействован междугородний транспорт, открылись все гостиницы, которые прошли проверку трудовой инспекции.

Была подтверждена необходимость строгого соблюдения установленных стандартов и регуляций, включая использование масок и социальной дистанции, чтобы избежать риска распространения вируса.

«Мы часто слышим неверную формулировку о том, что Грузия победила вирус. Ни одна страна в одиночку не может победить этот вирус. Это глобальная пандемия и ни одна взятая отдельная страна не может победить этот вирус, как и экономический кризис. Наша главная задача — управлять процессом, адаптироваться и осуществлять контроль», — заявил премьер.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна