

Гахария: Ни одна страна в одиночку не победит пандемию

08.06.2020 13:53





Состоялось очередное заседание межведомственного Координационного совета под председательством премьер-министра Грузии Георгия Гахария.



Члены совета обсудили следующий этап снятия ограничений, которые были задействованы сегодня. В частности, возобновили работу все виды ресторанов, задействован междугородний транспорт, открылись все гостиницы, которые прошли проверку трудовой инспекции.



Была подтверждена необходимость строгого соблюдения установленных стандартов и регуляций, включая использование масок и социальной дистанции, чтобы избежать риска распространения вируса.



«Мы часто слышим неверную формулировку о том, что Грузия победила вирус. Ни одна страна в одиночку не может победить этот вирус. Это глобальная пандемия и ни одна взятая отдельная страна не может победить этот вирус, как и экономический кризис. Наша главная задача — управлять процессом, адаптироваться и осуществлять контроль», — заявил премьер.





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