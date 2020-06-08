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Тбилиси стал членом Профессиональной сети продовольствия и гастрономии городов мира
08.06.2020 21:43
Тбилиси стал членом Délice Network — профессиональной международной сети продовольствия и гастрономии городов мира, — об этом сообщает мэрия Тбилиси. По их данным, Délice Network является сетью, которая способствует развитию гастрономического турима.
По информации мэрии, Délice Network объединяет такое города для которых гастрономия и гастротуризм является важным направлением развития экономики и туристической привлекательности.
«Заявка, поданная Тбилиси, была с энтузиазмом встречена городами-членами сети Délice. Такие города, как Гонконг, Буэнос-Айрес, Гетеборг, Бордо, Рига, Кобе и Монреаль, особенно подчеркивают уникальную гастрономическую культуру Тбилиси и шаги, предпринимаемые местными властями для развития и продвижения этого направления. Тбилиси является первым городом из Кавказского региона, ставшим членом организации, и мы уверены, что в рамках сотрудничества в сфере гастрономического туризма будет реализовано много интересных проектов», — говорится в официальном заявлении Délice Network.
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