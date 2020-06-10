

Квирикашвили: в какой-то момент Иванишвили стал вмешиваться в работу правительства



СОВА 10.06.2020 09:56



По словам бывшего премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, будучи главой правительства он получил от лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили немало свободы. Правда, так было не всегда, признался экс-руководителя кабмина в эфире TV Pirveli.



«Когда я был премьер-министром, у меня была довольно высокая степень свободы. Какой-то период. Затем, в какой-то момент, ему [Бидзине Иванишвили] не понравились какие-то вещи, и он стал очень активно вмешиваться, вернувшись в политику».



Квирикашвили отметил, что сегодня для Грузии важно разнообразие мнений и идей. По словам экс-премьера, он – сторонник коалиционного правительства, поскольку единоличное правление – это всегда плохо. И в этом контексте важно сохранение и ныне правящей партии, считает экс-глава правительства.



«Думаю, «Мечта» не покинет политическое поле и никуда не исчезнет. Она, конечно, и не должна исчезать, потому что за эти годы «Мечта» сделала много хорошего. Меня удивляют политики, в том числе «молодая кровь», которые заявляют, что страна потеряла 8 лет», — сказал Квирикашвили, отметив, что у каждого периода в новейшей истории Грузии были свои достижения и свои слабые стороны.





Что касается своего участия в будущей политической жизни страны, Георгий Квирикашвили заявил, что ни с кем не проводит политических консультаций, но проводит «дружеские встречи».



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