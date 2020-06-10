

Турнава: Людям и бизнесу будет трудно, мы должны быть готовы

10.06.2020 11:11





Нам придется жить вместе с COVID-19, что требует дополнительных усилий. Людям и бизнесу будет трудно, и мы должны быть готовы к этому. Для этого собственных ресурсов недостаточно ни одной стране, - об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».



По ее словам, такая небольшая страна, какой является Грузия, оказавшись перед этим глобальным вызовом, возлагает надежды на партнеров.



«После Второй мировой войны, у мира не было такого сильного вызова. Если когда-либо и нужно было нам безотлагательное увеличение внешнего долга, то сейчас именно эта необходимость, поскольку мы не знаем, сколько времени это продлится. Мы не знаем, насколько быстро появится вакцина и как сможет человечество преодолеть этот вызов. Нам придется жить вместе с COVID-19, что требует дополнительных усилий. Людям и бизнесу будет трудно, и мы должны быть готовы к этому. Для этого собственных ресурсов недостаточно ни одной стране, тем более такой небольшой стране, какой является Грузия, и оказавшись перед этим глобальным вызовом, она возлагает надежды на партнеров. Поэтому-то сегодня у нас есть моральное право по возможности увеличить займы. Важно то, что из этих 4 млрд 800 млн около 2 млрд лари мы отложили на депозите. Это для того, чтобы застраховать будущие риски», - заявила Турнава.



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