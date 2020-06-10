

Израиль попросил Грузию отложить возобновление туристического сообщения

10.06.2020 12:03





Страной, которая попросила Грузию отложить возобновление туристического сообщения, является Израиль. Об этом сообщили в администрации правительства Грузии. Соответственно, Израиль не будет первой страной, откуда, как анонсировалось, Грузия примет туристов с 1 июля.



Напомним, с 1 июля Грузия ожидает международных туристов. Премьер-министр Георгий Гахария заявлял, что, предположительно, Израиль будет первой страной, откуда Грузия примет туристов. Однако, как заявил премьер накануне, из-за внезапного ухудшения эпидситуации, некоторые страны попросили «подождать некоторое время».



«Правительство вело двусторонние переговоры с разными странами, переговоры с ними почти завершились, однако в этих странах эпидемиологическая ситуация внезапно ухудшилась и наши коллеги, исходя из наших же интересов, с точки зрения соблюдения безопасности Грузии, сказали нам подождать некоторое время», - заявил вчера премьер-министр на заседании координационного совета.



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