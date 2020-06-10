

Авиаполеты в Грузию на фоне коронавируса: правила для пассажиров

10.06.2020 12:05





На фоне пандемии коронавируса изменения на авиационном рынке неизбежны как с точки зрения пассажиропотока, так и частоты полетов, — заявила журналистам директор «Объединения аэропортов Грузии» Тамар Арчуадзе.



«Мы беседуем со всеми авиакомпаниями, которые оперировали на авиарынке Грузии. Все авиакомпании выражают готовность возобновить полеты, однако это зависит не только от них. Это зависит от эпидситуации в разных странах и в мире в целом», — пояснила Арчуадзе.



По ее словам, возвращение авиакомпаний в Грузию будет зависеть от процесса открытия границ. Первыми направлениями, которые откроются для регулярных полетов, предположительно, станут Израиль и страны Балтии. Окончательные детали станут известны после 15 июня.



Арчуадзе также сообщила, что Минздрав страны разработал правила для пассажиров авиакомпаний, соблюдать которые будет нетрудно: нощение маски, термоскрининг, соблюдение социальной дистанции.

«Пассажиры должны прибыть в аэропорт в масках, что не является новшеством, так как использование маски стало нашей ежедневной реальностью. В аэропорту пассажиры пройдут термоскрининг. Если температура меньше 37,5, они смогут продолжить процесс посадки. Процедуры проверки на безопасность, пограничный контроль и посадки в самолет также будут проходить с соблюдением социальной дистанции», — сообщила Арчуадзе.



Аэропорты Грузии готовятся к открытию границ и возобновлению международных рейсов. С 1 июля Грузия открывает воздушное пространство для регулярных международных рейсов, однако они будут возобновляться поэтапно с учетом эпидемситуации в мире.



Регулярное воздушное сообщение по всем направлениям Грузия прекратила с 21 марта. Благодаря успехам в борьбе с эпидемией коронавируса власти страны решили с 15 июня начать туристический сезон внутри страны, а с 1 июля – открыть въезд для иностранцев.





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