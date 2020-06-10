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Гахария: Этот год будет довольно сложным
10.06.2020 12:25
Несмотря на то, что мы управляем эпидемией, мы все-таки под большими рисками, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил в ходе встречи с фермерами в селе Земо (Верхнем) Никози.
По его словам, в стране должно проводиться постоянное тестирование для быстрого выявления инфицированных, а затем система здравоохранения должна быть готова быстро лечить пациентов и «возвращать к своему рабочему месту».
«Мы должны понимать, что этот год будет довольно сложным до конца года. Несмотря на то, что мы управляем эпидемией, мы все-таки под большими рисками. Мы управляем эпидемией с точки зрения скорости и географии распространения вируса», - сказал премьер. По его словам, необходимо создать эффективно и быстро инфраструктуру быстрого выявления.
«Т.е. должен быть быстрый механизм тестирования, в стране должен быть постоянный скрининг, должно происходить постоянное тестирование точек с высоким риском для того, чтобы быстро выявлялись инфицированные. Затем система здравоохранения должна быть готова быстро лечить людей и быстро возвращать всех к своим рабочим местам, возвращать экономике, фермера – в сады, рабочего – на завод, ученого – в институт, учащегося – в школу и госслужащего, чтобы обслуживать людей. Все это мы должны успеть за 4-5 месяцев, потому что никто не знает, серьезные государства, которые тратят на науки больше денег, чем мы, иногда они говорят, что будет вторая волна, иногда говорят - не будет. Иногда говорят, что через 5 месяцев будет вакцина, иногда говорят, что вакцины не будет 2 года. Огромная неопределенность является самой большой характеристикой этого кризиса», - заявил Гахария.
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