

Гахария: В Грузии гарантирована свобода слова

10.06.2020 13:21





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, говоря об акции, запланированной на 20 июня, заявил, что свобода выражения в Грузии полностью защищена.



«Особенно, как вы сказали, если все это будет с соблюдением правил, никто не будет думать об экстремальных шагах. Конечно, в стране гарантирована свобода слова», — заявил Гахария.



Общественное протестное движение «Стыдно!» анонсировало проведение 20 июня на проспекте Руставели (Тбилиси) митинга, приуроченного к годовщине разгона акции. По словам организаторов, мероприятие пройдет с соблюдением всех рекомендации по безопасности в условиях пандемии.



Как заявляют в «Стыдно!» вместо того, чтобы учиться на собственных ошибках, правительство еще более усилило объявленную год назад «войну» и противопоставило свободе выражения мысли все имеющиеся ресурсы, в том числе и путем дезинформационной кампании в подконтрольных властям СМИ и в социальных сетях.





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