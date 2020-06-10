

Германия продолжает депортацию граждан Грузии

10.06.2020 13:23





Новая волна депортации граждан Грузии – эмигранты из Германии будут отправлены обратно уже сегодня. Проживающие там граждане Грузии рассказывают, что полиция похищает их прямо с улиц и доставляет на неопределенный срок в специальный центр. В отделении поясняют, что немецкие правоохранители проводят операции по запросу х властей Грузии.



У эмигрантов имеются претензии к правительству «мечты». По их словам, властям Грузии трудно осознать то, что эмигранты вынуждены покидать Родину из-за серьезных социальных проблем.



«Заявляются ночью, в пять часов, без предупреждения, приходит 15, а иногда 20 полицейских и забирают в отделение депортации. Сегодня на рассвете будет депортация, то есть, после двенадцати ночи, в 4 утра произойдет депорт. Самолет будет в аэропорту в 17:00 по грузинскому времени. Сами немецкие полицейские говорят, что мы не создаем им проблемы, но государство требует вашей депортации в Грузию», – говорит один их эмигрантов.





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