

Петра Порошенко добрашивают в Госбюро расследований

10.06.2020 13:32





Пятый президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о перемещении через границу картин всемирно известных художников, в котором Печерский райсуд принял решение о его принудительном приводе. Об этом сообщает Укринформ.



"Сегодня на улице под ГБР происходит настоящее художественное событие. Встреча с прекрасным. А поклонники искусства у нас сидят в ГБР... Я теряюсь в догадках, зачем я им сегодня здесь понадобился? Могу предположить, что они хотят извиниться за грубое нарушение закона, когда вооруженный до зубов спецназ ГБР захватил не Славянск, а Национальный музей Гончара, ломая двери", - сказал Порошенко перед допросом, обращаясь к своим сторонникам и журналистам.



Сейчас под ГБР также проходит акция в поддержку Порошенко. Активисты держат в руках репродукции известных картин, на которых вместо оригинальных героев изображены лица Президента Владимира Зеленского, генпрокурора Ирины Венедіктової и руководителей ГБР.



На акции присутствуют народные депутаты от партии "Европейская солидарность".



Как сообщалось, 22 мая ГБР вызвала на 26 мая Порошенко на допрос как свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников.



Порошенко 26 мая не пришел на допрос в ГБР. Вместо этого он в Музее Ивана Гончара представил выставку картин из своей частной коллекции. Эти картины и фигурируют в деле ГБР относительно перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей.



Представители ГБР тогда пришли в Музей Ивана Гончара. По словам представителей заведения, силовики выломали дверь.



В ГБР сообщили, что прибыли в музей, чтобы вручить Порошенко сообщение о вызове на допрос и провести следственные действия. При этом в ГБР утверждают, что администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий, поэтому было привлечено спецподразделение.



4 июня Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины якобы с сокрытием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников.



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