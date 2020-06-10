

Закарейшвили: Россия хочет создать у грузин перед выборами ощущение опасности

10.06.2020 13:40





«Считаю принципиальным и важным не допускать никаких исключений в отношении России, так как она является враждебным для нас государством». Так в беседе с корреспондентом «Резонанси» конфликтолог и бывший государственный министр Грузии по вопросам примирения Паата Закарейшвили оценил требование России об осмотре лаборатории Лугара.



«Это явный ультиматум. Можно не отвечать на это грубо, но надо четко сказать, что мы готовы допустить российских специалистов вместе с экспертами других стран на условиях международных стандартов. Это обычное дело: надо взять любую лабораторию международного уровня и посмотреть, какой там имеют допуск представители других стран, такой же следует предоставлять и русским. У нас есть соображения, почему нам следует иметь собственные четкие позиции. Это должны быть согласованные условия, оговоренные стандартами международных норм. Я не понимаю, почему русские должны быть там одни.



Нам не следует опасаться их угроз, поскольку они не раз угрожали разным государствам. Если мы не поддадимся на эти угрозы, тогда они испарятся в воздухе. Надо постараться, чтобы отказа не было и условия были соблюдены в положительном контексте. Эти условия не должны исходить от грузинского государства, а определены международным правом. Россия старается скомпрометировать репутацию Грузии в мире. Хорошо видно, что они надеялись на то, что администрация США будет более гибкой», - заявил конфликтолог.



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