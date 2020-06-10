

Кремль скрывает катастрофические последствия пандемии коронавируса

10.06.2020 13:46

Квирис палитра (Палитра недели)



Кремль в «лучших» советских традициях скрывает катастрофические последствия пандемии коронавируса, обвиняя другие страны в намеренном занижении числа инфицированных.



Эпидемия свирепствует на всей планете почти в течение полугодия. Она забрала жизни 300 тысяч человек, хотя существует обоснованное подозрение, что количество инфицированных в мире может быть в два раза больше. Такая разница, в основном, вызвана сложным выявлением бессимптомных больных и намеренным занижением количества инфицированных, к чему прибегают власти отдельных стран. Это имеет две причины. Власти Грузии при учете могут пропустить несколько десятков бессимптомных инфицированных (что в той или иной мере можно исправить путем массового и быстрого тестирования), но обвинять официальный Тбилиси в том, что он намеренно замалчивает и сокращает количество инфицированных, несерьезно. Хотя именно в этом обвиняет нас наш северный сосед – Россия, которая во всем винит Грузию, снова нападает на лабораторию Лугара и «не может поверить», что коронавирус заразил так мало грузин.



Количество инфицированных за сутки в России свыше 10 тысяч и пик там еще впереди. Главной причиной этого является то, что Кремль с самого начала попытался скрыть угрозу распространения катастрофическими темпами коронавируса у себя. Хотя это ведь не ново?!



В Кремле в советский период тоже всегда старались или совсем скрыть, или сократить, до минимума уменьшить масштабы происшедших на территории СССР катастроф. Эту традицию во время пандемии нового коронавируса «с честью» продолжают нынешние обитатели Кремля.



29 сентября 1957 года в Челябинской области на химическом комбинате «Маяк», где изготавливали ядерные заряды, произошел очень опасный радиационный инцидент, который по своему масштабу до сих пор занимает третье место после аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. Но если об этих двух катастрофах мир тотчас узнал (Кремль попытался приуменьшить масштаб аварии на Чернобыльской станции, но ничего не вышло), радиационный инцидент на «Маяке» Кремль официально признал лишь в 1989 году. В подземном хранилище комбината, где хранились высокорадиационные отходы, из-за выхода из строя системы охлаждения произошел взрыв, равный взрыву десятков тонн тротила.



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