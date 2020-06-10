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Грузия является лидером Восточной Европы и Центральной Азии в рейтинге безопасности COVID-19
10.06.2020 14:13
В отчете Deep Knowledge Group, в рейтинге безопасности COVID-19 Грузия является лидером региона Восточной Европы и Центральной Азии.
Согласно отчету, который связан срейтингом безопасности и оценкой рисков, Грузия получила 550 баллов, которые получены путем соединения различных параметров, в том числе: эффективность карантина, эффективность правительства в управлении рисками, мониторинг и выявление, готовность системы здравоохранения, региональная устойчивость и готовность к чрезвычайной ситуации. Суммируя эти параметры, Грузия занимает первое место в регионе.
Организация проводила исследования в регионе Восточной Европы и Центральной Азии на основе данных 12 стран, включая Грузию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Украину, Молдову, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Россию.
В соответствии с оценкой рейтинга безопасности и рисков, отчет Deep Knowledge Group охватывает 200 стран и регионов, среди которых Грузия занимает 39-е место. Швейцария занимает первое место в рейтинге, а на последнем месте стоит Южный Судан.
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