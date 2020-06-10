

Гахария: Задача ответственной власти - максимально справедливо распределять ресурсы

10.06.2020 14:15





По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, в условиях пандемии первый удар получил туризм, а второй — сельскохозяйственный сектор. Об этом премьер-министр Георгий Гахария рассказал в селе Никози, где встретился с фермерами региона Шида Картли.



«Когда мы решили, что сельское хозяйство будет вторым сектором, которому мы должны помочь, у этого было простое объяснение. Туризм понятен, первый удар получил туризм, второй удар — сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство планировало собирать яблоки, орехи, виноград, вино, огурцы, помидоры — все это предназначалось для туристов, которые не смогли приехать. Мы понимаем, что сельское хозяйство — это сфера, которая нуждается и в экономической помощи, и, конечно, фермер сейчас нуждается в помощи, так как нужно спасать себя, сохранять, и через год, когда все это будет восстановлено, чтобы мы не потеряли форму и было снова готовы», — заявил Георгий Гахария.



По его словам, бюджет сельскохозяйственной помощи составляет около 300 миллионов.



«Я понимаю, что нужно еще больше, но задача правительства и ответственной власти очень проста — максимально справедливо распределять ресурсы, которые есть у маленькой страны, со слабой экономикой, всем, кому это нужно. Я очень хорошо понимаю, что может потребоваться не 300 миллионов, а 600 миллионов, и мы справимся с этим, но сегодня это минимум, который мы можем сделать, и который должен дать каждому возможность спасти себя, продолжать работать и готовиться к наступлению лучших времен», — заявил Георгий Гахария.





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