

Абитуриентам на экзаменах следует идти со своей ручкой – Имнадзе

10.06.2020 14:32





На единых национальных экзаменах абитуриенты должны иметь при себе свою ручку. Об этом заявил заместитель директора Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Паата Имнадзе.



«Все экзаменаторы, персонал должны использовать защитные маски. Абитуриент может прийти со своей маской, это не проблема. Если кто-то пришел без маски, то ее можно будет получить на месте. Какая маска нравится, пусть ту и принесут. Было решено, что ручку для письма следует принести свою, чтобы максимально быть застрахованными и не делиться предметами – если кто-то пришел без ручки, то ее тоже предоставят на месте, но лучше принести свою. На внос других предметов будет ограничение», - заявил Паата Имнадзе.



По словам Имнадзе, во время проведения национальных экзаменов в комнатах будут открыты только окна, а кондиционеры работать не будут. Он подчеркнул, что кондиционеры в комнатах будут включены до экзамена и в период между экзаменами.



«Главным, что создаст дискомфорт для наших абитуриентов, вероятно, будут проблемы с проветриванием. Как вам известно, что так называемые бытовые кондиционеры, которые не собраны таким образом, как системы для подачи воздуха извне и соответственно, с последующим удалением воздуха из помещения, использование таких кондиционеров в этот период в таких местах, как общественные, не допускается. Исходя из этого, кондиционеры в комнатах будут работать до экзамена и в период между экзаменами, однако, во время экзаменов окна будут открыты, но, к сожалению, кондиционеры не будут работать», - заявил Паата Имнадзе.



Напомним, что Единые национальные экзамены начнутся 6 июля и продлятся до 25 июля. Что касается грантовых экзаменов - они проведутся 25 июля, национальные экзамены в магистратуру начнутся 1 августа и продлятся до 4 августа.





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