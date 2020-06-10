

Гахария: Судьбу партийного списка «Грузинской мечты» решит Иванишвили

10.06.2020 15:14





Председатель правящей партии Бидзина Иванишвили сыграет решающую роль в составлении партийного списка «Грузинской мечты» перед предстоящими выборами в парламент. Об этом журналистам сегодня сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



По его словам, «это никого не должно удивлять», так как «Грузинская мечта» — это команда, у которой есть свой председатель.



«Почему вы удивлены тем, что мнение председателя партии играет определяющую роль в составлении политического списка? Это нормально. Я, как член команды, скажу свое слово, когда начнутся эти обсуждения. Пока слишком рано. Парламент еще не закончил свою работу. Прежде нужно принять наиважнейшие конституционные изменения. Будем думать и говорить об этом. Какое время говорить о списке?», — сказал Гахария, который приехал в село Никози Горийского района для проведения встречи с местными фермерами.



По словам премьера, разговоры об избирательном списке в правящей партии еще не начались, и «просто смешно думать, что составление списка заранее гарантирует победу на выборах».



Гахария не исключил, что и сам окажется в партийном списке «Грузинской мечты», однако отметил, что пока занят другими вопросами.



«Давайте не будем спешить. Пока перед нами стоят конкретные задачи. Это пандемия, эпидемия, экономический кризис, я представления не имею и пока не думал об этом списке», — сказал Гахария.

Премьер также назвал «токсичным» политический спектр в Грузии перед выборами. По его мнению, в стране не существует политических новостей, а только «фейсбук-пропаганда».



«Похоже, что до выборов мы должны привыкнуть ко всему этому и сделать все возможное, чтобы постепенно повысить политическую культуру и культуру СМИ», — сказал Гахария.



Парламентские выборы в Грузии намечены на 31 октября. Предвыборная кампания официально начнется в конце августа — за 60 дней до выборов. В парламент предстоит избрать 150 депутатов по смешанной системе – по партийным спискам и в мажоритарных одномандатных округах. В ближайшее время парламент Грузии должен принять изменения в избирательное законодательство, которое увеличит количество мандатов по пропорциональной системе и уменьшит количество мажоритарных депутатов.





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