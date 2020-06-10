

«Европейская Грузия» примет участие в утверждении антикризисного бюджета

10.06.2020 16:08





«Европейская Грузия» примет участие в процессе утверждения антикризисного бюджета. Об этом журналистам заявил один из лидеров партии Гига Бокерия.



«Хотя мы находимся в политическом бойкоте, что связано с пандемией и драматической ситуацией в экономике, голодом наших семей и риском многим потерять работу, мы собираемся принять участие в этом вопросе, использовать все трибуны.



Стыдно, что правительство Иванишвили солгало еще раз. Существенного снижения затрат нет и не может быть. Налоги не уменьшаются. Несмотря на все призывы «Европейской Грузии», к снижению налогов и предоставления людям выбора о возврате пенсионных накоплений, мы не услышали ни одного аргумента, а услышали очередную ложь, как в цифрах, так и в действительности.



Правительство не будет сокращено до такой степени, чтобы граждане и наши семьи, освободились от гнета во время такого вызова, мы будем говорить об этом в парламенте», — сказал Гига Бокерия.





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