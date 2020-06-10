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Посол США в ОБСЕ: Российская армия просто должна уйти из Грузии и Украины
10.06.2020 17:07
Российская армия просто должна уйти из Грузии и Украины, – считает посол США в ОБСЕ Джеймс Стюарт Гилмор.
«Они [Южная Осетия и Абхазия] были в составе Грузии, пока не вторглась российская армия, которая взяла контроль над ситуацией, поддерживая сепаратистов. Все очень просто – российская армия просто должна уйти. И потом можно уже обсуждать настоящий выбор будущего страны, при поддержке международного сообщества. Грузия нацелена иметь единую страну, где ко всем относятся одинаково и честно, и это то, что мы поддерживаем», – заявил дипломат в интервью журналисту Егору Куроптеву в рамках проекта «Пограничная ZONA».
Говоря об Украине, Гилмор повторил: «Россия должна просто оттуда уйти. Перестать вмешиваться и дать Украине заняться объединением самостоятельно. Что, безусловно, должно включать и Крым, который и сейчас является частью Украины».
Посол отметил, что российские солдаты размещены в Грузии, чтобы не дать стране выбирать свое будущее.
«Но они уйдут рано или поздно. Это абсолютно понятно. Грузия хочет быть суверенной страной и определять свое будущее», – заявил Гилмор.
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