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Зеленский: Через годы русскому народу будет стыдно за Крым


10.06.2020   17:09


«Через годы русскому народу будет стыдно за Крым», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде».

«Стыдно будет русскому народу через несколько лет о том, что вышло. К сожалению, именно так. Без возврата Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, по-дружески общаться между украинским и российским народом будущим поколениям», — сказал он в интервью «Украинской правде».

Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году.

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