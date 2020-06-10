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Зеленский: Через годы русскому народу будет стыдно за Крым
10.06.2020 17:09
«Через годы русскому народу будет стыдно за Крым», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде».
«Стыдно будет русскому народу через несколько лет о том, что вышло. К сожалению, именно так. Без возврата Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, по-дружески общаться между украинским и российским народом будущим поколениям», — сказал он в интервью «Украинской правде».
Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году.
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