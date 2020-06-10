

Зеленский: Через годы русскому народу будет стыдно за Крым

10.06.2020 17:09





«Через годы русскому народу будет стыдно за Крым», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде».



«Стыдно будет русскому народу через несколько лет о том, что вышло. К сожалению, именно так. Без возврата Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, по-дружески общаться между украинским и российским народом будущим поколениям», — сказал он в интервью «Украинской правде».



Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году.





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