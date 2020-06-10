

Никто не простит власти фальсификацию парламентских выборов – оппозиция

10.06.2020 17:12





Открытое сообщение о том, что никто не простит власти за фальсификацию парламентских выборов - так оппозиция оценила встречу посла США с генеральным прокурором Грузии. По разъяснению оппонентов властей, встреча, которая касалась парламентских выборов 2020 года и их легитимности, стала предупреждающим сигналом от иностранных партнеров.



Доверие к проводимым выборам «Грузинской мечты» полностью утрачено, а визит госпожи посла к генеральному прокурору говорит только об одном, что генеральная прокуратура несла прямую ответственность, за то чтобы выборы в Грузии в 2020 году прошли честно, прозрачно, в соответствии с западными стандартами для того, чтобы обеспечить мирную передачу власти, - заявил лидер «Национального движения» Григол Вашадзе.



По словам Георгия Вашадзе, основателя «Строителя стратегии», те нарушения и фальсификации «Грузинской мечты», которые были во втором туре президентских выборов, у правящей команды больше не пройдут.



Фальсификации, массовые подкупы и нарушения, имевшие место во втором туре президентских выборов, у «Грузинской мечты» больше не пройдут. Для этого будут и наблюдатели, и соответствующие механизмы, и к этому готовы как мы – оппозиция, так и международное сообщество», - отметил Гиоргий Вашадзе.



Правящая команда по-разному оценивает встречу посла США с генеральным прокурором. По словам представителей «Грузинской мечты», оппозиция далека от реальности. Заместитель председателя парламента Мамука Мдинарадзе не исключает спекуляций со стороны оппонентов правительства.



Как оппозиция понимает конкретные послания - это одно, а другое, что же происходит на самом деле. Конечно, есть и политическая воля, и решения, и план решения, и желание того, чтобы мы в октябре провели беспрецедентно прозрачные выборы, где вопросительных знаков (вопросов) будет меньше. Конечно, наши оппоненты, которые иногда следуют радикальным версиям, задают вопросы, занимаются спекуляцией, и у меня нет других ожиданий – заявляет Мдинарадзе.



Об интересах проведения выборов демократическим путем со стороны властей говорит один из лидеров правящей команды Гия Вольский.



В интересах государства провести демократические, прозрачные выборы с высокими европейскими стандартами. Конечно, это обеспечивают власти, в отношении которой у оппозиции главной задачей является нападение, и это стоит на повестке дня переговоров, которые проводятся в офисе Шалвы Нателашвили – заявляет Вольский.





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