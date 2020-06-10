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Правоохранители отказали в помощи клинике им. Бочоришвили
10.06.2020 17:24
Медперсонал клиники Бочоришвили обратился за помощью в правоохранительные органы, однако получил отказ – медицинский персонал клиники был заражен в результате их контакта с пациентами.
Медики проходят лечение в собственной клинике. Все трое, медсестра, санитар и сотрудник смены отделения бокса. Выяснилось, что в том отделении бокса, в котором работал медперсонал, проходили лечение два пациента с психологическими расстройствами. Сотрудники клиники с трудом справлялись с этими пациентами, и они обратились за помощью к правоохранителям, однако получили отказ в помощи.
Это еще один образ жизни для медицинского персонала, это жизнь, когда тебя не поддерживают ни правоохранители, ни охрана, когда ты являешься и врачом, и психологом и матерью родной, а иногда и патрулем. Нам пришлось, к сожалению, иметь отношения с одним-двумя неадекватными пациентами, персональный прямой контакт. Из-за определенных рисков, к нам никто не приближался, но мы их тоже понимаем. И вот, в таких условиях жизни случилось то, что медсестра и санитар одно и той же смены заразились – говорит Мака Сологашвили, председатель наблюдательного совета клиники Бочоришвили.
На данный момент в клинике Бочоришвили продолжают лечение 25 пациентов, состояние одного из этих пациентов заслуживает внимания.
Напомним, что за последние 24 часа было зафиксировано восемь новых случаев заболевания, выздоровели три человека.
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