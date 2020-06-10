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Мэрия Тбилиси приступила к обустройству Московского проспекта


10.06.2020   17:54


Городская служба защиты окружающей среды мэрии столицы осуществляет восстановительные работы Московского проспекта, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня на заседании городского правительства.

«На встрече с населением я пообещал восстановить разделительную аллею на проспекте, чтобы у жителей была возможность с детьми и семьями отдыхать в зеленой среде», — сказал Каладзе.

По словам мэра, на территории аллеи Московского проспекта будут установлены оросительные системы, велодорожка, детские аттракционы. Кроме этого, территория будет приведена в порядок и озеленена.

«Работы по восстановлению уже начались. Завершена установка уличного освещения. Идет обустройство фундамента велодорожки. Скоро работы будут полностью завершены», — пообещал Каладзе.

По данным мэрии, на Московском проспекте будут обустроены фонтаны и спортивные площадки, разместят парковые скамейки и новые урны, установят систему видеонаблюдения и высадят газон.

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