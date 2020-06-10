

Осенью Грузия может вернуться к дистанционному образованию

10.06.2020 17:56

"СОВА"



Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе не исключает, что осенью 2020 года страна вернется к дистанционному образованию. При этом эпидемиолог отметил, что для многих онлайн-учеба уже стала привычным атрибутом повседневной жизни.



По словам Гамкрелидзе, учебный процесс в школах Грузии должен возобновиться в сентябре. Но все должно происходить в соответствии с новыми строгими правилами.



«Мы должны готовиться ко второй волне [эпидемии коронавируса], мы должны понимать, что вирус еще не исчез. <…> Поэтому нам следует активнее готовиться к осени. Если эпидемиологическая ситуация будет такой же, как сегодня, — относительно спокойной, необходимости откладывать учебы не будет», — сказал врач.



Глава Центра по контролю заболеваний также добавил, что человечество пока не знает, какие еще сюрпризы готовит ему коронавирус. «Он нам все равно еще не знаком. Нам в целом не знакомо его поведение. Были большие надежды на то, что с потеплением число случаев COVID-19 резкое сократится. Но это оказалось не так», — добавил Гамкрелидзе, объяснив, почему так важно следовать рекомендациям специалистов.



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