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Известно расписание Единых национальных экзаменов и грантового конкурса студентов


10.06.2020   18:06


Известно расписание проведения Единых национальных экзаменов и грантового конкурса студентов.

Согласно информации, опубликованной Национальным центром по оценкам и экзаменам, экзамен по грузинскому языку и литературе состоится 6 и 11 июля. Первая и вторая сессии по истории пройдут 12 и 13 июля.

Экзамен по математике будет 14 и 15 июля; экзамен по биологии и русскому языку - 16 июля.

Экзамен по английскому языку будет проведен в две сессии 17 июля, а по французскому языку - в тот же день во время второй сессии.

18 июля абитуриенты также будут сдавать экзамен по русскому языку. В этот же день пройдет первая-вторая сессия по английскому языку.

19 июля одной сессией будет проходить экзамен по немецкому языку, а также две сессии экзамена по английскому языку.

20 июля будут проведены две сессии по общим навыкам, а 21 июля - экзамен по общим навыкам и литературе.

22 июля состоится экзамен по физике, а также экзамен по изобразительному и прикладному искусству.

23 июля – экзамен по географии, 24 июля – по химии, а 25 июля - экзамен по гражданскому образованию и конкурс студенческих грантов.

Что касается расписания проведения общих магистерских экзаменов 2020 года, первая сессия - понимание прочитанного; аналитическое письмо будет проведена 1 августа;

Первая сессия - логическое суждение, количественное суждение - 2 августа;

Первая и вторая сессия: понимание прочитанного, аналитическое письмо - 3 августа;

Первая и вторая сессия: логическое суждение, количественное суждение - 4 августа.

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