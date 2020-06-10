

Известно расписание Единых национальных экзаменов и грантового конкурса студентов

10.06.2020 18:06





Известно расписание проведения Единых национальных экзаменов и грантового конкурса студентов.



Согласно информации, опубликованной Национальным центром по оценкам и экзаменам, экзамен по грузинскому языку и литературе состоится 6 и 11 июля. Первая и вторая сессии по истории пройдут 12 и 13 июля.



Экзамен по математике будет 14 и 15 июля; экзамен по биологии и русскому языку - 16 июля.



Экзамен по английскому языку будет проведен в две сессии 17 июля, а по французскому языку - в тот же день во время второй сессии.



18 июля абитуриенты также будут сдавать экзамен по русскому языку. В этот же день пройдет первая-вторая сессия по английскому языку.



19 июля одной сессией будет проходить экзамен по немецкому языку, а также две сессии экзамена по английскому языку.



20 июля будут проведены две сессии по общим навыкам, а 21 июля - экзамен по общим навыкам и литературе.



22 июля состоится экзамен по физике, а также экзамен по изобразительному и прикладному искусству.



23 июля – экзамен по географии, 24 июля – по химии, а 25 июля - экзамен по гражданскому образованию и конкурс студенческих грантов.



Что касается расписания проведения общих магистерских экзаменов 2020 года, первая сессия - понимание прочитанного; аналитическое письмо будет проведена 1 августа;



Первая сессия - логическое суждение, количественное суждение - 2 августа;



Первая и вторая сессия: понимание прочитанного, аналитическое письмо - 3 августа;



Первая и вторая сессия: логическое суждение, количественное суждение - 4 августа.



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