

Гахария высказал недовольство жалобами «крепких городских парней»

10.06.2020 18:09





Сельское хозяйство – это та отрасль, которая может не только накормить эту страну, но и приобрести экспортный потенциал. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил сегодня на встрече с фермерами в саженцевом хозяйстве в селе Никози Горийского района.



Говоря о местном хозяйстве, Гахария отметил, что это «является лучшим примером того, чего можно достичь трудом и как можно служить стране, особенно здесь». В то же время премьер высказал недовольство жалобами на кризис со стороны «крепких городских парней».



«Это не выскопарные слова. В последние дни я слышу такие жалобы от таких здоровых парней в городе, что нет туристов, что с нами будет, помогите, и так далее.



Реально все должны помнить, что молодой человек, полный сил и энергии, если у него есть желание, чувство справедливости и собственного достоинства, всегда сумеет сделать дело так, как это делает Георгий (местный фермер-НГ). Шесть месяцев назал я был в яблоневых садах, которые обустроены лучшим образом. Мы тогда тоже сидели, приняли много хороших решений, о многом договорились. Кто хочет делать дело, тот всегда это сумеет, несмотря на те сложные условия, в которых приходится жить стране. Безо всяких жалоб и поиска виноватых — и этот человек, как и вы, являетесь таким примером», — сказал Гахария, обращаясь к фермерам.



«Сейчас действительно трудный период. Иногда трудно объяснить человеку, что эпидемия – это очень большой риск: в такую погоду, в таком регионе, у нас много других вызовов. Мы должны помнить, что это нешуточное дело. Если мы сейчас что-то делаем и у нас есть результат, это получается благодаря совместной работе, и мы должны это продолжать. Чем больше мы будем заботиться друг о друге, тем больше у нас будет возможностей понемногу оживить экономику и, в первую очередь, сельское хозяйство.



Все увидели, что как только начался кризис, министру сельского хозяйства пришлось делать продуктовые запасы, потому что соседи и все те страны, в которых мы покупали продукты, закрылись и сказали, что экспорт закончился.



В нашей стране сельское хозяйство является той отраслью, которая может не только накормить страну, но и получить экспортный потенциал. Это нелегко, земли очень разрознены, где-то есть проблемы с водой, где-то — проблемы со знаниями, но индустриализация сельского хозяйства должна произойти. Это не произойдет за один день, однако Георгий — хороший пример того, как можно, чтобы по этой успешной модели молодежь делала так, как он – эффективно и результативно», — сказал Гахария.



Премьер указал на то, что бюджет оказания помощи сельскому хозяйству составляет около 300 миллионов лари (100 тысяч долларов).



Гахария отметил, что понимает, что этой суммы недостаточно, однако «главной задачей ответственной власти» он назвал «максимально справедливое распределение ресурса, которым обладает маленькая страна, тем людям, которые в нем нуждаются».



Премьер отметил, что вызванный пандемией кризис ударил в первую очередь по туризму, а затем — по сельскому хозяйству.



«Туризм понятно, он получил первый удар, второй удар получило сельское хозяйство, поскольку запланированный сбор урожая яблок, фундука, винограда, вина, огурцов и помидоров — все это было расчитано на туристов, которые не смогли приехать. Мы понимаем, что сельское хозяйство – это отрасль, которой обязательно нужно помочь экономически и, конечно, фермер сейчас нуждается в помощи, чтобы выжить и через год, когда все это восстановится, не потерять форму и быть готовыми», — сказал Гахария.



Ранее правительство Грузии заявило о том, что помощь сельскохозяйственной отрасли и фермерам является приоритетом.



Программа помощи направлена на развитие фермерских хозяйств, которые владеют зарегистрированной землей. Началась выдача фермерам агрокарт, с помощью которых они могут приобрести удобрения и препараты для защиты растений, химические и биологические средства защиты растений, семена или саженцы, а также оплатить услуги агротехники.



Также для фермеров, владеющих землей от 0,25 до 100 гектаров, предусмотрены скидки на топливо. В связи с кризисом изменилась и программа агрокредита, которая действует в стране с 2012 года. Теперь государство будет полностью оплачивать проценты по кредиту в размере от 5 до 100 тысяч лари, взятому на развитие производства однолетних культур. Кредит будет выдаваться в течение полугода.



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