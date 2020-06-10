

Граждане, которые не могут носить маску по состоянию здоровья, должны взять соответствующую справку

10.06.2020 18:32





Граждане Грузии, которые не могут носить маску по состоянию здоровья, получат возможность взять соответствующую справку, и не будут оштрафованы. Об этом председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента Грузии, на котором представил законодательные изменения, касающиеся обязательного ношения масок.



Оханашвили отметил, что медицинские центры уже предупреждены о том, что должны предоставлять подобные справки в случае обращения граждан. Сами же граждане должны иметь данную справку при себе для предъявления, и в таком случае они не будут оштрафованы на 20 лари.



Сегодня в парламенте рассматриваются законодательные изменения в первом чтении, касающиеся обязательного ношения масок.



Согласно поправкам, ношение маски в закрытом общественном пространстве является обязательным, нарушение закона влечёт штраф в размере 20 лари для физических лиц, 500 лари — для юридических лиц. Штраф в размере 20 лари также вводится за проезд без маски в общественном транспорте и такси.





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