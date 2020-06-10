

Льготы закона «О развитии высокогорных регионов» распространятся на еще 26 тысяч граждан Грузии

10.06.2020 18:55





В третьем окончательном чтении парламент Грузии принял поправки в закон «О развитии высокогорных регионов», согласно которому, статус высокогорных был присвоен еще 58 селам. Таким образом, еще 26 тысяч человек получили возможность пользоваться предусмотренными законом льготами.



Теперь статус высокогорного поселения могут получить села, прилегающие к разделительной линии, на расстоянии 800 метров и более, а также те поселения, которые входят в муниципалитеты, 80% поселений которых имеют статус высокогорных. Административные центры этих муниципалитетов получат статус в том случае, если они расположены на высоте 1 тысячи метров над уровнем моря или выше.



Кроме того, изменились критерии получения статуса постоянного жителя в поселениях, которые находятся на высоте 2 тысяч или более метров над уровнем моря. Для получения статуса, вместо условия девятимесячного фактического проживания в таком поселении, теперь будет достаточно шестимесячного периода.



«Следует отметить, что статус высокогорного поселения был присвоен 19 поселениям вдоль разделительной линии, которая находится на высоте не менее 800 метров над уровнем моря. Мы хотели бы напомнить, что цель поправок к закону состоит в улучшении экономических и социальных условий жизни населения деревень вблизи линии оккупации с оккупированными территориями Грузии», — сказала заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Мзия Гиоргобиани.



В Грузии четыре муниципалитета, где более 80% поселений пользуются статусом высокогорных. 39 поселений муниципалитетов Тианети, Дманиси, Аспиндза и Душети, расположенных на высоте более 800 метров над уровнем моря, получили статус высокогорных поселений, включая один административный центр, который расположен выше 1000 метров.



На данный момент 1795 населенных пунктов в стране получили статус высокогорных поселений и более 272 тысяч граждан пользуются статусом постоянно проживающих в горах.



Уже пятый год жители таких поселений получают социальные и налоговые льготы для стимулирования экономической деятельности в горах, а инфраструктурные проекты финансируются в рамках различных государственных программ.



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