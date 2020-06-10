

Гамкрелидзе: Давайте не расслабляться!

10.06.2020 19:56





Директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе еще раз призывает общество соблюдать все те рекомендации, которые даны министерством здравоохранения.



Как сообщил Гамкрелидзе «IPN», общество расслабилось, из-за чего отмечается тенденция роста числа случаев инфицирования коронавирусом.



По его словам, усложнилось установление первоисточника инфекции.



«На сегодняшнее утро у нас было 4 новых случая. В течение дня вновь признаки увеличения числа случаев. Исследования пока продолжаются, они не завершены, но я уверен, что у нас будет еще несколько подтвержденных случаев. В то же время сложно идентифицировать первоисточник, это указывает на то, что в период смягчения часть общества сочла, что мы уже победили коронавирус, поэтому больше не соблюдает рекомендации или соблюдает в меньшей степени. Еще раз хочу подчеркнуть, что коронавирус никуда не исчез, инфекция с нами и ходит по стране. Несмотря на то, что на данном этапе Грузия движется со сравнительно меньшим ущербом, это не дает нам права успокоиться, поскольку вирус циркулирует в стране.



Я еще раз призываю население - не расслабляться! Давайте соблюдать все основные рекомендации: социальное дистанцирование, использовать защитные маски в закрытом здании и во всех транспортных средствах, соблюдать личную и общественную гигиену, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, отдавать преимущество дистанционной работе, избегать мест скопления людей. Я подчеркиваю, сейчас лето, когда потеплело, всем хочется быть вместе и отмечать праздники, но давайте временно воздержимся от многолюдных собраний, потому что это повышенный риск распространения инфекции в стране, и некоторые признаки этого уже появились сегодня. Особенно, когда заработали рестораны и кафе, важно соблюдать социальную дистанцию. А также наличие во всех этих заведениях соответствующих санитайзеров и средств для обработки рук», - сказал Гамкрелидзе.



Директор Национального центра контроля заболеваний еще раз призывает население сразу по обнаружению симптомов коронавируса обращаться в соответствующие учреждения.



«Я призываю население при первых же симптомах обращаться прямо к семейному врачу или в соответствующие медицинские учреждения. Эти симптомы: повышение температуры, затруднение дыхания, кашель», - отметил он.



Что касается того, насколько возможно введение ограничений вновь, то Гамкрелидзе надеется, что необходимости в этом не возникнет.



«По той эпидситуации, которая сейчас в нашей стране, нет никаких данных того, чтобы ограничения были восстановлены, но я еще раз прошу всех к большей покладистости. 5,7,10 новых случаев в день не являются основанием для восстановления ограничений, если мы будем следовать всем рекомендациям, которые даются, но есть признаки того, что люди расслабились в период смягчения ограничений. Смягчение неизбежно, потому что экономика должна открыться и людям должна быть дана возможность получать больший доход, но, с другой стороны, мы должны заботиться о здоровье населения. Нужно соблюдать правильный баланс между ослаблением ограничений и, соответственно, готовностью», - сказал Гамкрелидзе.



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