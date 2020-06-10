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Секвестр бюджета начался с системы образования - Дмитрий Шашкин


10.06.2020   20:14


Эпоха Шеварднадзе вернулась в страну, начался секвестр бюджета, и он начался с системы образования, заявляет бывший министр образования Грузии Дмитрий Шашкин, комментируя бюджетные поправки.

По его словам, в 2020 году финансирование сектора образования будет сокращено на 127 миллионов лари. Шашкин отметил, что сокращения не коснулись административных расходов.

Дмитрий Шашкин обращается к студентам, что, когда они перечислят последние деньги на оплату обучения, им следует помнить, что власти отобрали у них миллионы лари.

В условиях пандемии момент гигиены очень важен, и вы все увидите в каком состоянии находится инфраструктура школ, когда дети придут в школу. 127 миллионов отняли (забрали) у министерства образования. В стране начался секвестр бюджета, который все считали забытым во времена Шеварднадзе - заявил Дмитрий Шашкин.

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