

Парламент в первом чтении принял поправки по обязательному ношению масок

10.06.2020 20:29





Парламент Грузии одобрил законодательные изменения в первом чтении, касающиеся обязательного ношения маски.



Законопроект предусматривает штраф за нарушение правил ношения маски в закрытом общественном пространстве и/или допуск лица без маски в такое помещение в размере 20 лари для физического лица и 500 лари для юридического лица, являющегося собственником закрытого общественного пространства.



Штраф в размере 20 лари также предусмотрен за проезд без маски в общественном транспорте и такси (категория M1) как в отношении пассажира, так и водителя.



Согласно поправкам остается в силе постановление, согласно которому за нарушение правил изоляции и карантина физическое лицо будет оштрафовано на 2 000 лари, юридическое лицо — на 10 000 лари.



В ходе сегодняшнего обсуждения было уточнено, что граждане, которые не могут носить маску по состоянию здоровья, смогут получить соответствующую справку медицинского учреждения, на основании чего они будут освобождены от штрафа. При этом данную справку гражданам придётся иметь при себе для предъявления в случае необходимости.





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