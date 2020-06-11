

Оханашвили: Регуляция о ношении защитной маски на этом этапе будет действовать лишь до 15 июля

11.06.2020 11:54





Регуляция о ношении защитной маски на этом этапе будет действовать лишь до 15 июля, - об этом заявил журналистам председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили.



А какие регуляции будут действовать после 15 июля, по его словам, решится исходя из эпидемиологической ситуации и советов экспертов.



«Нашей целью является ни наказание кого-либо, а превенция, чтобы максимально сдержать распространение коронавируса.



В таких общественных местах, как: скверы, открытые пространства, улица – ношение масок не требуется.



Что касается закрытых пространств, которые не предназначены для целей частной собственности, то тут носить маски обязательно. Носить маски обязательно при пользовании сервисами, в торговых объектах, в закрытых публичных пространствах, а также во время передвижения на общественном транспорте и такси. Это один из эффективных механизмов сдерживания распространения вируса», - заявил Оханашвили.



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