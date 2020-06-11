

Грузия направит медицинский персонал в Армению

11.06.2020 12:01





По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, ни одна страна сама не сможет справиться с кризисом, вызванным коронавирусом.



По его словам, Грузия рассматривает вопрос помощи соседней Армении, и соответствующее задание уже поручено министерству здравоохранения.



«Нам нужно проявить взаимную поддержку, как вы знаете, ситуация в наших соседних странах в последнее время стала достаточно напряженной. Я лично поддерживаю ежедневные контакты с премьер-министром Армении, также как и коллеги, министры здравоохранения, экономики, МИДа, и мы уже определили, какая помощь нужна нашим соседям. Взаимная поддержка здесь чрезвычайно важна.



Министерству здравоохранения уже поручено подготовить помощь, которую Грузия может оказать соседней Армении. Похоже, что в первую очередь это будет помощь с медицинским персоналом, такая просьба проявляется со стороны наших соседей», — заявил Гахария.





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