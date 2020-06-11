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Гахария: Оккупация Грузии остается одним из самых больших вызовов для нашей страны


11.06.2020   12:26


Оккупация Грузии остается одним из самых больших вызовов для нашей страны, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария пишет в Twitter.

Премьер вчера был в Шида Картли, в частности, в селах близ линии оккупации.

«Я навестил наших граждан, которые живут близ линии оккупации. Наша цель — создать равные возможности для каждого гражданина Грузии, и мы стремимся к тому, чтобы это сделать», — пишет Георгий Гахария.

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