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Гахария: Оккупация Грузии остается одним из самых больших вызовов для нашей страны
11.06.2020 12:26
Оккупация Грузии остается одним из самых больших вызовов для нашей страны, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария пишет в Twitter.
Премьер вчера был в Шида Картли, в частности, в селах близ линии оккупации.
«Я навестил наших граждан, которые живут близ линии оккупации. Наша цель — создать равные возможности для каждого гражданина Грузии, и мы стремимся к тому, чтобы это сделать», — пишет Георгий Гахария.
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