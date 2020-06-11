

Гахария: Оккупация Грузии остается одним из самых больших вызовов для нашей страны

11.06.2020 12:26





Оккупация Грузии остается одним из самых больших вызовов для нашей страны, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария пишет в Twitter.



Премьер вчера был в Шида Картли, в частности, в селах близ линии оккупации.



«Я навестил наших граждан, которые живут близ линии оккупации. Наша цель — создать равные возможности для каждого гражданина Грузии, и мы стремимся к тому, чтобы это сделать», — пишет Георгий Гахария.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







