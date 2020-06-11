

Премьер призвал граждан страны к рассудительности и осторожности

11.06.2020 13:02





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария призывает граждан проявлять крайнюю осторожность в связи с распространением нового коронавируса.



Как заявил Гахария на заседании правительства, фиксирование в стране таких случаев заражения, источник которых неизвестен, тревожно.



«Три из четырех случаев инфицирования, источник которых мы не можем установить, выявлены в Тбилиси. Все должны хорошо понимать, что, несмотря на то, что мы открыли экономику, приняли решения, позволяющие нашим гражданам жить с наименьшими ограничениями, продолжать обычную экономическую деятельность, ни в коем случае нельзя забывать, что вирус не побежден, и ни у кого на этот счет не должно быть иллюзий. Все мы должны понимать, что 4 случая инфицирования, источник которых на сегодняшний день не установлен, таят в себе большие риски. Это фактически 4 новых кластера, и мы не имеем представления, откуда, когда и где произошло инфицирование, что, разумеется, тревожно. Мы должны быть крайне осторожными и благоразумными, чтобы не потерять того, чего достигли, и примеров этого в мире сегодня много – в различных странах повторно происходят эпидемиологические вспышки. Поэтому хочу призвать каждое ведомство, каждого гражданина к крайней рассудительности и осторожности, это крайне важно», - заявил Гахария.



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