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Минздравы Армении и Грузии создадут постоянную платформу для борьбы с коронавирусом
11.06.2020 13:21
Армения и Грузия создадут постоянную платформу для обмена опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, договоренность об этом была достигнута в ходе телефонной беседы Арсена Торосяна с его грузинской коллегой Экатерине Тикарадзе.
Собеседники также решили провести первую дискуссию в форме видеоконференции с участием министров здравоохранения двух стран, сообщает АРКА.
Торосян и Тикарадзе обсуждены вопросы, связанные с терапевтическими и противоэпидемиологическими мероприятиями. Были представлены сложившиеся ввиду пандемии ситуации в Армении и Грузии, состоялся обмен мнениями о мероприятиях, совершенных для решения этой проблемы на национальном уровне, а также обсуждены возможности взаимопомощи.
Глава Минздрава РА высоко оценил тесное сотрудничество между народами Армении и Грузии, основанное на многовековой дружбе и взаимном уважении, что отражается в вопросе преодоления вызовов, в том числе преодоления пандемии в духе взаимопомощи.
Достигнуто соглашение об организации стратегических дискуссий по противоэпидемиологическим мероприятиям, чтобы быть готовыми к возможной вспышке пандемии осенью.
Ранее власти Грузии вновь подтвердили готовность оказать Армении содействие в борьбе против COVID-19, между правительствами двух стран существует интенсивная коммуникация.
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