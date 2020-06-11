

Минздравы Армении и Грузии создадут постоянную платформу для борьбы с коронавирусом

11.06.2020 13:21





Армения и Грузия создадут постоянную платформу для обмена опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, договоренность об этом была достигнута в ходе телефонной беседы Арсена Торосяна с его грузинской коллегой Экатерине Тикарадзе.



Собеседники также решили провести первую дискуссию в форме видеоконференции с участием министров здравоохранения двух стран, сообщает АРКА.



Торосян и Тикарадзе обсуждены вопросы, связанные с терапевтическими и противоэпидемиологическими мероприятиями. Были представлены сложившиеся ввиду пандемии ситуации в Армении и Грузии, состоялся обмен мнениями о мероприятиях, совершенных для решения этой проблемы на национальном уровне, а также обсуждены возможности взаимопомощи.



Глава Минздрава РА высоко оценил тесное сотрудничество между народами Армении и Грузии, основанное на многовековой дружбе и взаимном уважении, что отражается в вопросе преодоления вызовов, в том числе преодоления пандемии в духе взаимопомощи.



Достигнуто соглашение об организации стратегических дискуссий по противоэпидемиологическим мероприятиям, чтобы быть готовыми к возможной вспышке пандемии осенью.



Ранее власти Грузии вновь подтвердили готовность оказать Армении содействие в борьбе против COVID-19, между правительствами двух стран существует интенсивная коммуникация.



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