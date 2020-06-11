

Конституционный суд Грузии признал законность чипированных удостоверений личности

11.06.2020 13:43





Конституционный суд (КС) Грузии счел конституционными нормы о выдаче удостоверений личности только с электронными носителями информации – чипами, и не удовлетворил иск двух гражданок, отказывающихся получать ID-карты из-за своих религиозных убеждений. Об этом говорится в заявлении Минюста Грузии.



Иск против парламента Грузии и Минюста поступил в КС в конце 2019 года от Наны Сепашвили и Ии Рехвиашвили. Заявители утверждали, что удостоверения личности и паспорта, содержащие электронные носители информации (чипы) являются средством тотального контроля людей и связаны с библейским пророчеством об апокалипсисе.



По существу была рассмотрена только та часть иска, которая касается конституционности норм о правилах выдачи удостоверений по отношению к правам на равенство и свободу вероисповедания.



«Своим решением от 4 июня 2020 года Конституционный суд не удовлетворил иск, связанный с правилом выдачи электронного удостоверения личности, чем подтверждена была конституционность оспариваемых нормативных актов, в том числе приказа министра юстиции №98… КС пришел к выводу, что обжалуемые нормы являются конституционными по отношению статей 11 и 16 Конституции Грузии», — сказано в заявлении Минюста.



При рассмотрении иска КС опирался на решение Священного Синода Грузинской православной церкви от 5 июля 2012 года, согласно которому «представленная версия ID-карты, согласно богословному и церковному учению, не является печатью антихриста и использование этой карты возможно».



Кроме того, суд указал, что выдача электронного удостоверения «обусловлена важными легитимными целями», поскольку эти документы максимально защищены от подделывания. Учтена была позиция государства о том, что переход на электронные документы являлся частью плана либерализации визового режима между Грузией и Европейским союзом.



Одновременно КС указал, что государству следует найти оптимальное решение для граждан, которые отказываются от получения электронного удостоверения, исходя из своих религиозных убеждений. Как поясняется, как и все остальные граждане Грузии, эти люди должны «принимать активное участие в гражданской и общественной жизни, а также осуществлять шаги, которые они считают обязательными для защиты своей жизни и здоровья, образования, личной жизни, имущества и обеспечения других жизненных интересов».



КС счел, что именно государство должно определить допустимо ли участие лиц, у которых нет защищенных по высокому стандарту документов, в «отношениях, представляющих общественную, государственную важность, интересы всего общества (как, например, право участия в выборах и референдумах) или связаны с выполнением Грузией международных обязательств».



Со своей стороны Минюст обещает предложить выход конкретной группе лиц, о которой говорит КС, чтобы при этом была обеспечена «защита важных интересов, связанных с безвизовым режимом, безопасностью и неподделываемостью данных электронных удостоверений личности, формированием списков избирателей».



До окончания рассмотрения иска действие нормы, касающейся выдачи только электронных удостоверений личности, было приостановлена. Исходя из этого, в течение полугода некоторые граждане Грузии могли получать удостоверения личности без чипов – документ, отпечатанный на бумаге и заламинированный, который оставался действительным только 1 месяц.



По данным Минюста, с декабря 2019 года до настоящего времени такие удостоверения выдали 251 человеку. Их них 43 остаются действительными сегодня.



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