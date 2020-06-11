

Вакцинация от коронавируса в Грузии не будет обязательной

11.06.2020 15:51





Вакцинация от коронавируса в Грузии не будет обязательной, прививки будут делать только желающим, заявил в эфире телекомпании «Имеди» Паата Имнадзе.



Инфекционист прокомменировал слухи, циркулирующие в части общества вокруг еще не созданной вакцины.



«Это правда, многие уже нервничают, что с помощью этой вакцины их будут «чипировать», но хочу сказать, что насильно никто никому эту вакцину делать не будет. Дай бог, чтобы ее хватило для тех, кто очень захочет привиться. Представьте, сколько миллиардов вакцин должны произвести за короткое время, чтобы хватило всему населению планеты», — сказал Имнадзе.



Он подчеркнул, что те страны, которые изготовят вакцину против коронавируса, в первую очередь, будут прививать своих граждан и только потом вынесут препарат на мировой рынок.



Имнадзе также выразил надежду, что вакцина будет готова ко второй волне коронавируса, которую специалисты ожидают в мире осенью.



Он напомнил, что в Грузии сезон респираторных заболеваний обычно начинается со второй половины ноября. В это время может активироваться не только коронавирус, но и вирус гриппа, или другие, похожие на грипп вирусы.



Имнадзе подчеркнул, что, если человек научиться жить с коронавирусом, то есть соблюдать все правила, то можно без проблем пережить и лето, и начало осени. Проблем, по его словам, следует ожидать с конца ноября.



«Но если мы сегодня забудем о коронавирусе, то проблемы могут возникнуть и в июле, и в сентябре», — отметил Имнадзе.



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