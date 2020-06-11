

«Грузинская мечта» увидела «почерк лоббистов оппозиции» в докладе конгрессменов США

11.06.2020 15:55





По словам министра юстиции Теи Цулукиани, доклад конгрессменов, где говорится о связи грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили с Кремлем – смешон и несерьезен. В документе, подписанном 13-ю республиканцами Цулукиани усмотрела почерк лоббистов грузинской оппозиции.



«Для меня вывод прост: национальное движение, Саакашвили, которые в принципе не должны быть политиками, практически исчерпали ресурс внутри страны. Они обречены на поражение, поэтому при помощи каких-то лоббистов пытаются вернуться к риторике июля 2012 о том, что «Грузинская мечта», наш лидер, мы все агенты Путина и пытаемся остаться у власти по указанию Путина» — заявила Цулукиани.



Часть документа о том, что в отношении всех лиц, вовлеченных в процесс дестабилизации Грузии, должны быть применены санкции прокомментировал другой представитель власти, министр иностранных дел Давид Залкалиани.



«Я хочу вас успокоить, возможно вас это расстроит, не знаю, но Бидзина Иванишвили не пострадает, против него не будет никаких санкций», — сказал Залкалиани.



Сам документ он охарактеризовал, как «не имеющий политической силы» и добавил: часть его подписавших конгрессменов подчеркивает важность стратегического партнерства между Грузией и США.



Напомним, 13 конгрессменов-республиканцев подготовили документ о борьбе с глобальными угрозами. Некоторые члены Палаты представителей США считают, что Бидзина Иванишвили, самый богатый человек Грузии, является близким союзником Владимира Путина и участвует в дестабилизации ситуации в Грузии в пользу России.





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