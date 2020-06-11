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Святослав Вакарчук сдал мандат депутата Рады
11.06.2020 16:18
Депутат Верховной Рады Украины, член политсовета партии «Голос» и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о сложении с себя депутатских полномочий. Он зарегистрировал в украинском парламенте соответствующее заявление, сообщает «Интерфакс-Украина».
Объясняя свое решение, Вакарчук сказал, что считает свою миссию частично выполненной — ему удалось провести в Раду фракцию «Голос», пишет «Украинская правда». Вакарчук намерен заняться большим просветительским проектом, но не оставит работу в партии.
Предположения об уходе Вакарчука из Верховной Рады появились после того, как в марте он оставил пост председателя «Голоса».
В 2007-2008 годах Святослав Вакарчук был депутатом Верховной рады шестого созыва от блока «Наша Украина — Народная самооборона», сформированного по инициативе третьего президента Украины Виктора Ющенко. 11 сентября 2008 года Вакарчук добровольно сложил полномочия депутата из-за «аморальной борьбы за власть, идущей вразрез с национальными интересами».
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