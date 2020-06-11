

Самадашвили: Иванишвили уже открыто стал мишенью санкций со стороны конгресса США

11.06.2020 16:34





То, что в этом документе о Бидзине Иванишвили упоминается как о союзнике российских властей в регионе, означает одно, наши стратегические партнеры ожидают тех политических изменений в нашей стране, которые реально дадут Грузии возможность вернуться на западную орбиту, - так оценивает член «Национального движения» Саломе Самадашвили заявление 13-ти американских конгрессменов, согласно которому «Бидзина Иванишвили, который является близким союзником Грузии, вовлечен в дестабилизацию Грузии в пользу России».



По словам Саломе Самадашвили, следует отметить, что это стратегический документ, подготовленный очень влиятельной группой в американском конгрессе в связи с тем, как США должны защищать свои интерес в регионе.



«…Это заявление означает одну вещь: у Иванишвили остался один путь, и это, в первую очередь, выполнение всех условий соглашения от 8 марта, проведение справедливых и свободных выборов в октябре, и безоговорочное принятие итогов справедливых и свободных выборов.



В противном случае Иванишвили, который уже открыто стал мишенью санкций со стороны конгресса США, поставит под угрозу свое будущее и не только политическое будущее. Поэтому, сегодня выбор в руках Иванишвили. С нашей стороны, на фоне этого заявления, мы хотим еще раз призвать власти воспользоваться окном возможности и в ближайшие дни освободить политзаключенного Георгия Руруа, изменить Конституцию и подготовиться к справедливым, свободным выборам в нашей стране», - заявила Саломе Самадашвили.



В документе под названием «Усиление Америки и борьба с глобальными вызовами», который подписан тринадцатью американскими когрессменами-республиканцами, говорится о необходимости введения санкций в отношении лидеров российской дезинформационной кампании. «Бидзина Иванишвили, богатейший человек Грузии, который является близким союзником Путина, вовлечен в дестабилизацию Грузии в пользу России», - говорится в документе.





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