

Имнадзе: Вторая волна коронавируса с большой вероятностью будет

11.06.2020 17:02





По заявлению заместителя директора Национального центра контроля заболеваний Грузии Пааты Имнадзе, вторая волна коронавируса с большой вероятностью будет, и если население не будет соблюдать правила, это еще более приблизит вторую волну.



Как отметил Имнадзе на проведенном в администрации правительства брифинге, в масштабе всего мира, люди, работающие в этой области, их абсолютное большинство ожидает вторую волну, и это в первую очередь, исходя из прежнего опыта.



«Это не только наше мнение в связи со второй волной коронавируса. В масштабе всего мира, люди, работающие в этой области, их абсолютное большинство ожидает вторую волну. Это, в первую очередь, исходя из прежнего опыта, речь идет о пандемии 1918 года, а также о пандемии 2009 года. У этих обеих пандемий была вторая волна, которая во второй зимний сезон была весьма значительной, в 1918 году – она была даже сильнее первой волны. Существует вероятность всего, однако с большой вероятностью это будет, и если мы не будет соблюдать правила, еще более приблизим эту вторую волну.



Что касается ограничений, они не были сняты преждевременно, все произошло вовремя. Главное зависит от каждого из нас, а также от того, как поведет себя бизнес», – заявил Паата Имнадзе.



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