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Посол Украины в Грузии вызван в МИД страны в связи с заявлениями Саакашвили
11.06.2020 18:20
Посол Украины в Грузии Игорь Долгов, вызванный в Министерство внутренних дел Грузии из-за заявления Михеила Саакашвили, пришел во внешнеполитическое ведомство.
Он не сделал комментария для медиа перед тем как зайти в здание. Встреча проходит в эти минуты.
МИД Грузии вызвал сегодня украинского посла в связи с заявлением Михеила Саакашвили. Как отметил глава грузинского внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани, заявление Саакашвили является с его стороны вмешательством гражданина Украины во внутренние дела Грузии.
«Я не намерен спокойно смотреть на разрушение Грузии, мы готовимся к победе», - об этом третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил на видео, которое он опубликовал на собственной странице в «Фейсбук». По словам Саакашвили, на предстоящих в этом году выборах решится, погибнет Грузия или победит.
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