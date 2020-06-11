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Посол Украины: Саакашвили не является гражданином Грузии, но он грузин и никогда не перестанет им быть
11.06.2020 19:00
В министерстве иностранных дел Грузии завершилась встреча с послом Украины в Грузии Игорем Долговым.
По словам Долгова, помимо вопроса, связанного с заявлением Михеила Саакашвили, стороны обсудили и другие вопросы, в том числе борьбу с пандемией.
Что касается непосредственно заявления Михеила Саакашвили, то по словам посла, «позиция Украины заключается в том, что Саакашвили не является официальным лицом в Украине, он не является гражданином Грузии, но он грузин и никогда не перестанет быть грузином».
«Грузия является важной частью его жизни не только в прошлой политической, но и сейчас, Грузия всегда в его сердце. Нам не нужны специальные ноты, чтобы общаться друг с другом, мы стратегические партнеры. Достаточно телефонного звонка или, если нужно, встречи. Вопрос Саакашвили стоит на повестке дня», — заявил посол Украины.
Посол Украины в Грузии Игорь Долгов был вызван в МИД в связи с заявлением бывшего президента Грузии и председателя исполкома реформ Украины Михеила Саакашвили.
Власти Грузии считают, что заявления Саакашвили являются вмешательством во внутреннюю политику страны.
В частности, Михеил Саакашвили сегодня заявил, что не собирается наблюдать за разрушением и окончательным уничтожением Грузии.
«Я определенно буду на передовой линии борьбы», — заявил Саакашвили.
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