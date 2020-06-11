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Еврокомиссия назвала условия для стран, граждане которых хотят поехать в Шенгенскую зону
11.06.2020 19:10
Европейская комиссия называет условия, которым должны соответствовать третьи страны, включая Грузию, граждане которых хотят поехать в Шенгенскую зону.
Согласно рекомендации Европейской комиссии, открытие Шенгенской зоны для граждан стран, не входящих в ЕС, начнется с 1 июля, и процесс будет проходить поэтапно.
Как заявили в комиссии, обязательно будет оценена эпидемиологическая ситуация в той или иной стране и готовность системы здравоохранения этой страны бороться с новым коронавирусом.
«Еще одним критерием является открытие границ для граждан Европейского Союза, то есть, если мы откроем границы, то мы также ожидаем, что границы будут открыты и для граждан наших стран. Это относится ко всем странам, входящим в Шенгенскую зону», — заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йонахссон.
В связи с пандемией нового коронавируса на данном этапе гражданам стран, не входящих в ЕС, запрещен въезд в Шенгенскую зону, в том числе гражданам Грузии.
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