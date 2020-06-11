Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Еврокомиссия назвала условия для стран, граждане которых хотят поехать в Шенгенскую зону


11.06.2020   19:10


Европейская комиссия называет условия, которым должны соответствовать третьи страны, включая Грузию, граждане которых хотят поехать в Шенгенскую зону.

Согласно рекомендации Европейской комиссии, открытие Шенгенской зоны для граждан стран, не входящих в ЕС, начнется с 1 июля, и процесс будет проходить поэтапно.

Как заявили в комиссии, обязательно будет оценена эпидемиологическая ситуация в той или иной стране и готовность системы здравоохранения этой страны бороться с новым коронавирусом.

«Еще одним критерием является открытие границ для граждан Европейского Союза, то есть, если мы откроем границы, то мы также ожидаем, что границы будут открыты и для граждан наших стран. Это относится ко всем странам, входящим в Шенгенскую зону», — заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йонахссон.

В связи с пандемией нового коронавируса на данном этапе гражданам стран, не входящих в ЕС, запрещен въезд в Шенгенскую зону, в том числе гражданам Грузии.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна