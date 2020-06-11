

Оливер Вархейм: Если Грузия хочет быстрее выполнить соглашение о свободной торговле, мы к этому готовы

11.06.2020 20:35





«Если Грузия хочет еще быстрее выполнить соглашение о свободной торговле с ЕС, мы готовы сделать это», — заявил еврокомиссар по политике добрососедства и расширению Оливер Вархейм, отвечая на вопрос Первого канала Грузии.



По его словам, когда речь идет о сближении с Евросоюзом, реформы являются главным приоритетом.



«Наше предложение включает пять приоритетов под одним зонтом — это сохранение стабильности. Этот критерий также относится к политическим отношениям. Мы предлагаем возможность углубить отношения тем, кто хочет большего участия и сотрудничества с нами, как в политическом, так и в экономическом плане. Очевидно, что наши приоритеты остаются неизменными. Мы хотим демократических реформ. У Грузии по-прежнему длинный список нереализованных реформ. Мы хотим работать с правительством Грузии для осуществления этих реформ. Мы предоставим необходимые финансы и помощь для продолжения работы. Конечно, если Грузия заинтересована в более быстром и всеобъемлющем осуществлении Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, мы также готовы сделать это. Все страны Восточного партнерства имеют возможность работать с нами, мы к этому готовы», — заявил Оливер Вархейм.





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