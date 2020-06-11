

Грузия предложила Армении помочь аппаратами ИВЛ и отправить персонал

11.06.2020 21:55





По заявлению министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, в какой форме Грузия поможет Армении, это будет решено после общения специалистов двух стран. Как сообщают в Минздраве, между министрами здравоохранения Грузии и Армении состоялся телефонный разговор.



Арсен Торосян предоставил грузинской стороне дополнительную информацию о ситуации в Армении. Армянская сторона выразила желание пообщаться с грузинскими клиницистами, и чтобы те поделились бы своим опытом. В ближайшее время была запланирована видеоконференция.



«Предоставил нам статистику о том, сколько людей проходит лечение в домашних условиях, сколько проходит стационарное лечение, информацию о серьезных пациентах, а также сколько пациентов нуждаются в кислородной поддержке. Они также рассматривают COVID-19 как глобальную проблему, и учитывая наше географическое положение, важно, чтобы все эти проблемы решались комплексным, региональным подходом, поскольку это не является вызовом для одной страны», - отметила Екатерина Тикарадзе.



По ее словам, важно, чтобы между странами был обмен опытом.



«Министр здравоохранения Армении интересовался тем, каков наш стратегический план на осень и какие меры мы предпринимаем, как мы готовимся. Заинтересовался, как наши эпидемиологи исследуют цепочку распространения инфекции. Главный акцент и интерес сосредоточен на том, какие у нас клинические подходы. Было решено, что состоится видеоконференция, которой будет придан систематичный характер. По итогам конференции мы более детально определим потребности и спланируем конкретные задачи. Кроме того, с нашей стороны была предложена помощь аппаратами для искусственного дыхания, а также отправить персонал в Армению, конечно же, тех, кто выразит желание по этому поводу. Мы также предположили, что, исходя из объема наших тестов, мы можем позволить организовать такую логистику на границе, чтобы у них была возможность передавать мазки, и в том случае, если им не хватает их лабораторной мощности, мы поможем им нашей лабораторной мощностью. Министру понравилась эта идея, однако, мы пока договорились о том, что будет проведена коммуникация между специалистами двух стран, и после этого будут определены дополнительные детали», отметила Екатерина Тикарадзе. Видеоконференция запланирована на ближайшее время, и в ней примут участие члены Координационной комиссии и Клинической группы Министерства здравоохранения.





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