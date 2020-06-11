

Грузия эвакуировала трех граждан России из Нигерии

11.06.2020 22:03





Грузия эвакуировала трех граждан России из Нигерии. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.



«Признательны грузинской стороне за помощь в эвакуации спецбортом из Нигерии трех российских граждан – моряков В.В.Крейцуса, Д.С.Сивохина и О.И.Ордина. Их контракт закончился, регулярное авиасообщение между Россией и Нигерией было прекращено, а российский вывозный рейс из этой страны не планировался.



Согласие грузинских коллег взять российских граждан на свой борт позволило им 7 июня прибыть из Лагоса в Тбилиси, где они были встречены представителями Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии и доставлены на грузино-российскую границу в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс» (Республика Северная Осетия-Алания). К настоящему моменту все трое прибыли к месту своего постоянного жительства», - заявила Захарова.



По ее словам, такого рода взаимодействие не было единичным.



«В частности, нам оказывалось содействие при возвращении на прошлой неделе через Грузию в Россию двух наших соотечественниц, проходивших лечение в Турции, при транзите возвращающихся на Родину российских граждан из Армении (всего 173 человека), в апреле – при воссоединении разделенной коронавирусом и всеми вытекающими из этого обстоятельствами российской семьи, а также при организации выезда россиян из самой Грузии», - отметила представитель МИД РФ.



Мария Захарова поблагодарила МИД Грузии, Секцию интересов Грузии в Москве, а также посольство Швейцарии в Тбилиси, «которые эффективно обеспечивали согласование и решение многочисленных организационных проблем, связанных с эвакуацией российских граждан».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







