

Цихелашвили рассказала об успехах интеграции негрузинского населения страны

11.06.2020 22:08





«Сегодня, в отличие от положения 5 летней давности, у нас есть совершенно новое, качественно новое поколение молодежи, принадлежащих к разным этническим группам, включая наших сограждан - армян, азербайджанцев и не только, которые говорят на своем родном языке, говорят на государственном языке, являются высокими профессионалами» – об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили сегодня на прощальной пресс-конференции. Она продолжит деятельность на посту посла Грузии в Австрии.



«Интеграция является важным направлением. Мы разработали совершенно новую стратегию на 2015-2020 годы. Эта стратегия завершается в этом году и в этом же году будет разработана новая. Я думаю, что у нас есть очень ощутимые результаты. Конечно, есть вызовы, и мы хотим, чтобы наше общество было еще более консолидированным, более мобилизованным и каждый гражданин был бы еще вовлеченным. Сегодня, в отличие от положения 5 летней давности, у нас есть совершенно новое, качественно новое поколение молодежи, принадлежащих к разным этническим группам, включая наших сограждан - армян, азербайджанцев и не только, которые говорят на своем родном языке, говорят на государственном языке, являются высокими профессионалами.



Если 5 лет назад у меня или у кого другого была проблема, чтобы в Квемо Картли или Самцхе-Джавахети найти таких профессионалов, которых бы объединяли эти три критерия, то сегодня это не проблема. 1+4 - это успешная программа, и мы запустили программу стажировок для этих людей в государственных ведомствах.



Сегодня у нас есть 300 наиболее подготовленных молодых людей, наших сограждан армянской и азербайджанской национальности, которые вовлечены или имеют амбиции участвовать в различных сферах жизни страны и уже активно участвуют, кто-то в политике, иногда бывают очень критичны. Впрочем, это не имеет значения. Они очень активны. Дебаты уже ведутся на государственном языке, и это очень большое достижение. У нас нет ни одного человеческого ресурса, который мы могли бы потерять. Это будет лейтмотивом новой стратегии государственной интеграции и на протяжении ближайших лет», - заявила Цихелашвили.





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