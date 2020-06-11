

TIG провела опрос о состоянии СМИ в Грузии

11.06.2020 22:32

Civil Georgia



Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного НПО «Международная прозрачность – Грузия» (Transparency International Georgia — TIG) о состоянии СМИ в Грузии, которые были опубликованы 11 июня, 26% респондентов считают, что правительство «всегда вмешивается» в деятельность средств массовой информации, а 46% считают, что «иногда». По заявлению организации, эти данные идентичны прошлогодним показателям.



Полевые работы для исследования по заказу «Международной прозрачности – Грузия» были проведены Кавказским центром исследовательских ресурсов (CRRC) в период с 27 февраля по 18 марта 2020 года. В ходе исследования было опрошено 1763 человека в масштабах страны. По заявлению организации, средняя погрешность в исследованиях составляет 2,2%.



Согласно результатам опроса, 53% респондентов слышали о страницах, созданных для распространения фальшивой информации в социальной сети Facebook, что на 17 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.



Из тех, кто слышал о таких страницах, 70% говорят, что они информированы о том, что Facebook удалил эти страницы. 15% говорят, что за этими страницами стояла оппозиция, 14% считают, что стоит правительство, а 18% думают и те, и другое. 46% не имеют ответа на вопрос.



По заявлению организации, «борьба с дезинформацией в социальных сетях является одной из самых больших вызовов в Грузии», особенно перед парламентскими выборами 2020 года, когда «политические силы, в том числе, наиболее активно – правящая партия, используют поддельные страницы для дискредитации оппонентов и не только их».



В то же время, согласно результатам опроса, 50% респондентов считают, что преследование со стороны власти представителей тех СМИ, которые критикуют власть, более распространено (39%) или очень распространено (11%).



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